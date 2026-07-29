Balrampur News: सड़क किनारे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं
Balrampur News: तुलसीपुर के खेल मैदान के आसपास पर्याप्त रोशनी नहीं होने से चोरियों और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Balrampur News: तुलसीपुर। नगर पंचायत तुलसीपुर में स्थित एकमात्र खेल मैदान के आसपास सड़क किनारे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। रात के समय अंधेरा छाए रहने से क्षेत्र में चोरी और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के खंभे लगवाने और रोशनी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है।
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