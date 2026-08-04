Balrampur News: हादसों का कारण बन रहे सड़क के गड्ढे
Balrampur News: बलरामपुर के बिजलीपुर गांव के पास सड़क पर एक गड्ढा राहगीरों के लिए खतरा बन चुका है। वाहन चालक अक्सर इसमें फंसकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से इस मुद्दे को ठीक करने की अपील की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Balrampur News: बलरामपुर। नगर से सटे बिजलीपुर गांव के पास सड़क के बीच बना गड्ढा राहगीरों के लिए खतरा बनता जा रहा है। आए दिन वाहन चालक इसमें फंसकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रात के समय यह और भी खतरनाक साबित हो रहा है। लोगों ने जल्द मरम्मत कराकर हादसों पर रोक लगाने की मांग की है।
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