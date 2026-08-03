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Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को पुलिस ने लौटाए 48238 रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: सादुल्लाहनगर पुलिस और साइबर हेल्पडेस्क की सक्रियता से एक युवक को साइबर ठगी के मामले में राहत मिली है। पीड़ित सतीश कुमार ने लकड़ी खरीदने के लिए 50 हजार रुपये भेजे थे, लेकिन आरोपी ने न तो लकड़ी भेजी और न ही रकम लौटाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48238 रुपये वापस दिलवाए।

Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को पुलिस ने लौटाए 48238 रुपये

Balrampur News: सादुल्लाहनगर, संवाददाता। थाना सादुल्लाहनगर पुलिस और साइबर हेल्पडेस्क की सक्रियता से साइबर ठगी के शिकार युवक को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर ठगी गई धनराशि में से 48238 रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दिए। ग्राम छितलूपुर निवासी सतीश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल 2026 को लकड़ी खरीदने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर उन्होंने अपने एचडीएफसी बैंक खाते से 50 हजार रुपये भेज दिए थे। रुपये मिलने के बाद आरोपी ने न तो लकड़ी उपलब्ध कराई और न ही रकम वापस की। शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज होने के बाद थाना पुलिस और बैंक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खाते में उपलब्ध 48238 रुपये होल्ड करा दिए।

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न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित बैंक के सहयोग से पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा, उपनिरीक्षक तेजल पटेल व कांस्टेबल मुरारी लाल की अहम भूमिका रही। वहीं पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

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