Balrampur News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 8.44 लाख की साइबर ठगी

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने एक युवक व उसके साथियों से 8.44 लाख रुपये की ठगी कर ली। शुरुआत में मामूली निवेश पर अधिक रकम लौटाकर विश्वास जीता गया और फिर इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों से लाखों रुपये आरोपियों के बताए खातों में जमा करा लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उतरौला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी विकास कुमार सिंह पुत्र धर्म सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि नौ जून 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया।

फोन करने वाले ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने का दावा किया। शुरुआत में उसने दो हजार रुपये निवेश करने को कहा। निवेश के कुछ ही समय बाद उनके खाते में 2300 रुपये वापस आ गए। इससे उन्हें 300 रुपये का लाभ हुआ और उनका विश्वास जालसाजों पर बढ़ गया। विश्वास जीतने के बाद आरोपियों ने विभिन्न मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क कर अधिक निवेश करने पर कई गुना लाभ मिलने का लालच दिया। उनके झांसे में आकर विकास कुमार ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते से 75 हजार रुपये और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते से छह लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। वहीं उनके मित्र मनोज कुमार के यूनियन बैंक खाते से 1.19 लाख रुपये और एक अन्य स्टेट बैंक खाते से 50 हजार रुपये भी आरोपियों के बताए खातों में भेजे गए। इस तरह नौ जून से 17 जुलाई 2026 के बीच कुल 8.44 लाख रुपये साइबर ठगों के खातों में पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बाद भी आरोपी लगातार फोन कर और अधिक निवेश करने का दबाव बनाते रहे। संदेह होने पर उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक आरपी यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों, बैंक खातों के लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर निवेश न करें और संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन ऑफर मिलने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन या पुलिस को सूचना दें।