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Balrampur News: फोटो लेने के बहाने मोबाइल के जरिए खातों से उड़ाए 2.60 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के ग्राम अमया देवरिया में मोबाइल मांगकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अरुण कुमार का आरोप है कि उनके बैंक खाते से 1.65 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई। उनके चचेरे भाई के खाते से भी 95 हजार रुपये निकाले गए। पुलिस उपायुक्त ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Balrampur News: फोटो लेने के बहाने मोबाइल के जरिए खातों से उड़ाए 2.60 लाख

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमया देवरिया में फोटो खींचने के बहाने मोबाइल लेकर साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल कुछ देर के लिए लेने के बाद उसके बैंक खातों से अलग-अलग तिथियों में 1.65 लाख रुपये निकाल लिए गए। इसी तरह पीड़ित के चचेरे भाई के खाते से भी 95 हजार रुपये की निकासी हुई। दोनों मामलों में कुल 2.60 लाख रुपये की साइबर ठगी होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्राम अमया देवरिया निवासी अरुण कुमार वर्मा पुत्र राम नरेश वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि तीन जुलाई 2026 को उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से एक लाख रुपये और सात जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 65 हजार रुपये की अवैध निकासी हुई। खाते से रुपये निकलने की जानकारी होने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

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ठगी का तरीका

अरुण कुमार का कहना है कि उनके पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई रवि कुमार वर्मा पुत्र परशुराम वर्मा और उनकी मां उर्मिला देवी भी इसी तरह की साइबर ठगी का शिकार हुए। रवि कुमार के खाते से 95 हजार रुपये निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत भी साइबर सेल में की गई है।

पुलिस कार्रवाई

पीड़ित के अनुसार, घटना वाले दिन गांव निवासी विशाल वर्मा ने फोटो खींचने के बहाने उनका मोबाइल कुछ देर के लिए मांगा था। मोबाइल वापस मिलने के बाद उन्हें किसी तरह की आशंका नहीं हुई, लेकिन बाद में बैंक खातों से रुपये निकलने का पता चला। आरोप है कि रवि कुमार का मोबाइल भी इसी तरह लिया गया था, जिसके बाद उनके खाते से भी रकम गायब हो गई।

कानूनी कार्रवाई की मांग

तहरीर में अरुण कुमार ने विशाल वर्मा, इमरान जैदी तथा सनी चौरसिया पर संदेह जताते हुए तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने साइबर ठगी के जरिए निकाली गई कुल 2.60 लाख रुपये की धनराशि वापस दिलाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस का बयान

प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

बलरामपुर में साइबर ठगी के मामले में कितनी राशि की निकासी हुई?
बलरामपुर में साइबर ठगी के मामले में कुल 2.60 लाख रुपये की निकासी हुई।
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