Balrampur News: सवारी बनकर बैठा, चालक के उतरते ही लेकर फरार हुआ ऑटो; पांच दिन बाद चोर गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर में पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ऑटो की नंबर प्लेट पर काली पन्नी चढ़ा दी थी और मौका देखकर वाहन लेकर फरार हुआ। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया।

सवारी बनकर बैठा, चालक के उतरते ही लेकर फरार हुआ ऑटो; पांच दिन बाद चोर गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर में उतरौला कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सीएनजी ऑटो रिक्शा बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह ऑटो में सवारी बनकर बैठा था और चालक के कुछ देर के लिए वाहन छोड़कर जाने का फायदा उठाकर ऑटो लेकर फरार हो गया था। चोरी की पहचान छिपाने के लिए उसने ऑटो की नंबर प्लेट पर काली पन्नी भी चढ़ा दी थी। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को गोण्डा जिले के शेखापुरवा निवासी रामपाल पुत्र नानबच्चा उर्फ वचन ने उतरौला कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 25 जुलाई को जोगीवीर गांव के पास से उनका सीएनजी ऑटो रिक्शा अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार मिश्र विवेचना कर रहे थे。

पुलिस की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार राज के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मधपुर पुलिया से बभनी बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध सीएनजी ऑटो को रोका गया।

चोर की गिरफ्तारी जांच में ऑटो की नंबर प्लेट काली पन्नी से ढकी मिली। पन्नी हटाकर देखने पर वाहन का नंबर चोरी गए ऑटो से मेल खा गया। चालक ने पूछताछ में अपना नाम रहमान अहमद (38) पुत्र एजाज अहमद निवासी जवाहरनगर, कस्बा मनकापुर, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा बताया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।

पूछताछ के दौरान खुलासा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 25 जुलाई को ऑटो में सवारी बनकर बैठा था। जोगीवीर गांव के पास चालक लघुशंका के लिए चाबी लगी छोड़कर कुछ दूर गया तो उसने मौका देखकर ऑटो स्टार्ट किया और लेकर फरार हो गया। इसके बाद वह कई दिनों तक वाहन को इधर-उधर छिपाकर घूमता रहा। जब उसे लगा कि अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी तो वह सिद्धार्थनगर की ओर से महुआधनी होते हुए मनकापुर अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया।