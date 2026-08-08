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Balrampur News: उर्वरक दुकानों पर छापे, सात नमूने लिए, तीन के लाइसेंस निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में खरीफ फसलों के बुवाई-रोपाई के बाद यूरिया की मांग बढ़ गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की गई और सात नमूने लिए गए। तीन विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए जबकि अन्य को नोटिस और चेतावनी दी गई।

Balrampur News: उर्वरक दुकानों पर छापे, सात नमूने लिए, तीन के लाइसेंस निलंबित

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। खरीफ फसलों की बुवाई-रोपाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के समय यूरिया की मांग बढ़ गई है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देश पर उर्वरकों की बढ़ी मांग को देखते हुए शनिवार को जिले में दुकानों व प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। उर्वरकों में मिलावट की आशंका होने पर सात नमूने लिए गए। तीन के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। छह विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस व दो को चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहकारिता, कृषि व राजस्व विभाग की तहसीलवार गठित संयुक्त टीमों ने थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के 25 प्रतिष्ठानों की जांच की।

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इस दौरान पीओएस मशीन से स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के साथ अभिलेख भी खंगाले गए। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि जांच के दौरान उर्वरक के सात नमूने संकलित किए गए हैं। अनियमितता मिलने पर तीन विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री प्राधिकार-पत्र निलंबित किए गए हैं। इनमें मैसर्स चौधरी बीज दवा व खाद भंडार, हरनहवा परसिया, पचपेड़वा-तुलसीपुर, धर्मेंद्र रमेश कुमार चौधरी तथा मैसर्स नफीस खाद एवं बीज भंडार, रजडेरवा चौराहा, रजडेरवा से गणेशपुर मार्ग, पचपेड़वा-तुलसीपुर शामिल हैं। छह विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस और दो को चेतावनी दी गई। लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। विक्रेताओं को रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, साइन बोर्ड लगाने तथा अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और किसी तरह की टैगिंग नहीं करने की हिदायत दी गई। कालाबाजारी या निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री मिलने पर उर्वरक नियंत्रण के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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