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Balrampur News: 26 साल पुराने अवैध तमंचा मामले में आरोपी को सजा, दो हजार रुपये जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में 26 वर्ष पुराने अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 25 अक्टूबर 2000 का है, जब पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद किया था।

Balrampur News: 26 साल पुराने अवैध तमंचा मामले में आरोपी को सजा, दो हजार रुपये जुर्माना

Balrampur News: बलरामपुर। 26 वर्ष पुराने अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर 2000 को थाना ललिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान सकरी ललिया निवासी नान बाबू पुत्र मंजूर अली के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया था। विवेचना पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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