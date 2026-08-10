Balrampur News: छह परिवारों में फिर लौटी खुशियां, मनमुटाव भूल साथ रहने को राजी

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। घर की चारदीवारी में शुरू हुआ छोटा-सा मनमुटाव कब रिश्तों में इतनी दूरी पैदा कर देता है कि पति-पत्नी अलग रहने लगते हैं, इसका अंदाजा अक्सर परिवारों को भी नहीं होता। लेकिन रविवार को बलरामपुर पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र में हुई बैठक ने छह परिवारों को एक बार फिर साथ बैठने और पुराने मतभेद भुलाकर नई शुरुआत करने का मौका दिया। बातचीत और समझाइश के बाद पति-पत्नी और उनके परिजनों ने आपसी विवाद खत्म कर सौहार्दपूर्ण माहौल में साथ रहने पर सहमति जताई। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र में रविवार को पारिवारिक विवादों से जुड़ी पत्रावलियों पर सुनवाई हुई।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में परामर्शदाताओं ने दोनों पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। परिवारों के बीच पैदा हुए मतभेदों के कारणों को समझने के बाद बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकाला गया। समझाने-बुझाने के बाद छह पारिवारिक विवादों का सफल निस्तारण किया गया। परामर्श के दौरान पति-पत्नी और उनके परिजनों के बीच संवाद कराया गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की बात समझने के बाद अपने मतभेद समाप्त करने पर सहमति जताई। इसके बाद उन्होंने साथ मिलकर जीवन की नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। छह मामलों में समझौते के बाद परिवारों के चेहरों पर राहत नजर आई। विवाद के बीच पैदा हुई तल्खी की जगह अब साथ रहने और परिवार को संभालने की उम्मीद दिखाई दी। परामर्श केंद्र की पहल ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि समय रहते संवाद व समझाइश से कई परिवारों को बिखरने से बचाया जा सकता है। परिवार परामर्श केंद्र में मामलों के निस्तारण में परामर्शदाता अरुण कुमार यादव, देवतादीन दूबे, महिला थाना प्रभारी पूनम यादव, आरक्षी पूजा, मनीषा वर्मा व गुलअफशां बानो का विशेष योगदान रहा।