Balrampur News: सीएचसी में बिना यूनिफॉर्म ड्यूटी कर रहे डॉक्टर-कर्मचारी
Balrampur News: तुलसीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और कर्मचारियों के यूनिफॉर्म ना पहनने को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि इससे मरीजों को पहचानने में कठिनाई होती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में डॉक्टरों और कर्मचारियों के यूनिफॉर्म में ड्यूटी न करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में कई डॉक्टर और कर्मचारी सामान्य कपड़ों में ड्यूटी कर रहे हैं। इससे मरीजों और तीमारदारों को कर्मचारियों की पहचान करने में परेशानी होती है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल परिसर में कर्मचारी और मरीजों के साथ आए तीमारदार एक जैसे नजर आते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर किससे संपर्क किया जाए, यह पता करना मुश्किल हो जाता है। लोगों का आरोप है कि जब अस्पताल में किसी उच्चाधिकारी के आगमन या स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है, तब कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में इसका पालन नहीं किया जाता।
पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष बृज गोपाल पांडेय, मनोज कुमार सिंह, रवि उपाध्याय, रमेश कुमार पांडेय, विजय कुमार गुप्ता और सौरभ कौशल समेत अन्य लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इस सम्बन्ध में सीएमओ डॉ. मुकेश रस्तोगी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान चिकित्सक व कर्मियों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। इसका पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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