Balrampur News: समाजसेवी ने ठेला दुकानदारों को छाते बांटकर की मदद
Balrampur News: तुलसीपुर में, समाजसेवी सिद्धांत सिंह सूर्यवंशी ने मथुरा बाजार और शिवपुरा क्षेत्र के दुकानदारों को सैकड़ों छाते वितरित किए। गर्मी और बारिश से राहत पाने के लिए दुकानदारों ने खुशी जताई। सिद्धांत सिंह ने कहा कि छोटे दुकानदारों की समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करना समाज सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है।
Balrampur News: तुलसीपुर। उमस भरी गर्मी और बरसात से राहत दिलाने के उद्देश्य से समाजसेवी सिद्धांत सिंह सूर्यवंशी ने मथुरा बाजार व शिवपुरा क्षेत्र में ठेला लगाकर आजीविका चलाने वाले दुकानदारों को सैकड़ों छाते वितरित किए। छाता पाकर दुकानदारों ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे तेज धूप और बारिश दोनों से राहत मिलेगी साथ ही उनका सामान भी सुरक्षित रहेगा। लोगों ने सिद्धांत सिंह के इस जनहितकारी प्रयास की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिद्धांत सिंह ने कहा कि छोटे दुकानदारों की समस्याओं को समझकर उनकी सहायता करना समाज सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है।
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