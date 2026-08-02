Balrampur News: आपसी संवाद व सहनशीलता से मजबूत होता है समाज: डॉ चौरसिया
Balrampur News: बलरामपुर के गोबर्धनपुर गांव में चौरसिया समाज की जागरूकता गोष्ठी में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ बीआर चौरसिया ने कहा कि परिवार और समाज में विवादों का मुख्य कारण आपसी संवाद की कमी है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के सहयोग की आवश्यकता बताई।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। विकासखंड गैण्डास बुजुर्ग के गोबर्धनपुर गांव में आयोजित चौरसिया समाज की जागरूकता गोष्ठी में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ बीआर चौरसिया ने कहा कि परिवार और समाज में बढ़ते अधिकांश विवादों की मुख्य वजह आपसी समझ, संवाद और सहनशीलता में कमी है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण आज हर व्यक्ति स्वयं को किसी से कम नहीं मानना चाहता, जबकि समाज में सभी परिस्थितियां समान होना संभव नहीं है। सेवा, सद्भाव और परस्पर सम्मान ही सुखी जीवन का मूल मंत्र हैं। डॉ. चौरसिया ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर नाराज होकर बातचीत बंद कर देना संबंधों में दूरियां पैदा करता है।
संवाद समाप्त होने से संवेदनाएं कमजोर पड़ती हैं और रिश्तों में खटास आने लगती है। इसलिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, आपसी बातचीत और मेलजोल बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और प्रगति के लिए पूरा समाज हरसंभव सहयोग करेगा। गोष्ठी में गामा चौरसिया, डॉ राधेश्याम, राजेंद्र, बुधई, बब्लू और जोखू सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे।
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