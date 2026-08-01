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Balrampur News: संचारी अभियान में लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: ग्राम पंचायत पिपरा दुर्गानगर (प्रतापपुर) में सफाई व्यवस्था की बदहाली के कारण लोग परेशान हैं। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिवालय पर प्रदर्शन कर नए सफाईकर्मी की तैनाती की मांग की।

Balrampur News: संचारी अभियान में लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Balrampur News: जरवा, संवाददाता। विकासखंड गैसड़ी की ग्राम पंचायत पिपरा दुर्गानगर (प्रतापपुर) में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल होने का मामला सामने आया है। करीब दो हजार की आबादी वाले गांव में नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे न केवल चारों ओर गंदगी फैली है जबकि लोगों में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शुक्रवार को गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ग्राम प्रधान नीरज मिश्रा समेत चमन, मनोज, प्रदीप वर्मा, विनायक और सुहेल खान सहित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पंचायत सचिवालय पर आरोप लगाया कि गांव में तैनात सफाईकर्मी पिछले चार माह से नियमित सफाई करने नहीं आया, जबकि उसका वेतन लगातार निकल रहा है।

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ग्रामीणों का कहना है कि संचारी अभियान के दौरान न्याय पंचायत के कई सफाईकर्मी गांव पहुंचे, लेकिन केवल फोटो खिंचवाकर लौट गए। इससे पहले भी शिकायत के बावजूद सफाई नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और नए सफाईकर्मी की तैनाती की मांग की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे ने बताया कि समस्या की शिकायत मिली है। शीघ्र ही विशेष अभियान चलाकर गांव की साफ-सफाई कराई जाएगी। नए सफाईकर्मी की तैनाती को लेकर उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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