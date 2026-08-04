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Balrampur News: बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर समर्थकों ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर में महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बरी किए जाने के बाद उनका जश्न मनाया गया। दीप नारायण सिंह डिग्री कॉलेज में समर्थकों ने मिठाइयाँ बांटी और पटाखे फोड़कर फैसले का स्वागत किया। प्रबंधक धर्मवीर सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया।

Balrampur News: बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर समर्थकों ने मनाया जश्न

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से बरी किए जाने के बाद तुलसीपुर में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। दीप नारायण सिंह डिग्री कॉलेज के प्रबंधक धर्मवीर सिंह व प्रधानाचार्य डॉ. पवन शर्मा के नेतृत्व में समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई और मिठाइयां वितरित कर न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। प्रबंधक धर्मवीर सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत बताया। समर्थकों ने भी निर्णय को न्यायपालिका पर विश्वास की जीत बताते हुए स्वागत किया।

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समारोह में भाजपा के प्रांतीय कार्यसमिति सदस्य विष्णुदेव गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि राम दयाल सोनी, अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार वाल्मीकि, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शकील राइनी, शक्ति केंद्र संयोजक जय ओम कसौधन, प्रदीप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे।

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