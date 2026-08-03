Balrampur News: बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर समर्थकों ने बांटी मिठाई

Balrampur News: महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर चाउरखाता मंदिर परिसर में समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। युवा भाजपा नेता हर्षवर्धन सिंह ने निर्णय को न्याय एवं सच्चाई की जीत बताया। कार्यक्रम में अन्य नेताओं ने भी अदालत के निर्णय का स्वागत किया।

Balrampur News: चाउरखाता मंदिर परिसर में मनाया जश्न, समर्थकों ने कहा अदालत के फैसले का सम्मान, सच्चाई की हुई जीत बलरामपुर, संवाददाता। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद सोमवार को जिले के चाउरखाता मंदिर परिसर में उनके समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय एवं सच्चाई की जीत बताया。

समर्थकों का उत्साह कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा भाजपा नेता हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अदालत के निर्णय से यह साबित हुआ है कि सत्य अंततः विजयी होता है। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका पर सभी को विश्वास रखना चाहिए। न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता का प्रतीक बताया। समीर सिद्दीकी ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह हमेशा गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों के हितों के लिए कार्य करते रहे हैं। उनके अनुसार अदालत के फैसले से समर्थकों में उत्साह का माहौल है। लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

विचारों का आदान-प्रदान इस दौरान जगदंबा सिंह, चंदन सिंह, रोहित जायसवाल, राधेश्याम यादव, छोटकऊ पासवान, कृष्ण मोहन मिश्रा और जय प्रकाश गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए और यह फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और सुदृढ़ करेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस अवसर पर मयाराम यादव, लक्ष्मण प्रसाद, कैश बाबू मिश्रा, राजकुमार शर्मा व विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।