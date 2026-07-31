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Balrampur News: तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय की मांग तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर नगर की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सनातन जागृति मंच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाएं प्रसूति और स्त्री रोग के लिए जिला मुख्यालय जाने को मजबूर हैं, जो समय और धन की बर्बादी है। मंच ने एक आधुनिक महिला चिकित्सालय की स्थापना और 24 घंटे आपातकालीन सेवा प्रदान करने की मांग की है।

Balrampur News: तुलसीपुर में महिला चिकित्सालय की मांग तेज

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सनातन जागृति मंच ने आवाज उठाई है। इसको लेकर पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर में आधुनिक महिला चिकित्सालय की स्थापना कराने की मांग की है। सनातन जागृति मंच के संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रसूति, स्त्री रोग एवं अन्य उपचार के लिए महिलाओं को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है बल्कि धन और कई बार जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है।

मंच पदाधिकारियों ने अस्पताल की स्थापना कराकर 24 घंटे आपातकालीन सेवा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पर्याप्त चिकित्सक व स्टाफ, आधुनिक उपकरण के साथ आवश्यक दवाओं से युक्त महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग की गई है। साथ ही पुराने अस्पताल परिसर का उपयोग कर इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का सुझाव भी दिया गया। दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा कि तुलसीपुर तहसील के सैकड़ों गांवों की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

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