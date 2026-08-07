Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: ईंट रखने के विवाद में पड़ोसियों ने पीटा, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में ईंट रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और जान पर खतरा बनने के लिए बढ़ गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर चार युवकों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की पुष्टि की है।

Balrampur News: ईंट रखने के विवाद में पड़ोसियों ने पीटा, मुकदमा दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दरोगा बलोहवा के मजरे विशुनपुर खैरहानिया में दीवार से सटाकर ईंट रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी रामरूप पुत्र अन्तराम ने दी गई तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की सुबह करीब छह बजे पड़ोस में रहने वाले लोग उनके मकान की दीवार से सटाकर ईंट रख रहे थे। विरोध करने पर आरोपी भड़क गए और ईंट-पत्थर चलाने लगे। अचानक हुए हमले से बचने के लिए वह किसी तरह अपने घर के भीतर घुस गए और दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: दीवार से सटाकर ईंट रखने के विवाद में पड़ोसियों का हमला, चार पर मुकदमा

आरोप है कि इसके बाद आरोपी लाठी-डंडा और धारदार हथियार लेकर घर के बाहर पहुंच गए तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। घटना के दौरान पीड़ित को चोटें भी आईं। पीड़ित का कहना है कि चोट लगने और तबीयत बिगड़ने के कारण वह तत्काल थाने नहीं पहुंच सका। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसने छह अगस्त को तुलसीपुर थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रभू पुत्र ललई, कलहा पुत्र ललई, ज्ञानचन्द पुत्र प्रभू व रमेश पुत्र प्रभू निवासी ग्राम दरोगा बलोहवा विशुनपुर खैरहानिया थाना तुलसीपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।