Balrampur News: ईंट रखने के विवाद में पड़ोसियों ने पीटा, मुकदमा दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दरोगा बलोहवा के मजरे विशुनपुर खैरहानिया में दीवार से सटाकर ईंट रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी रामरूप पुत्र अन्तराम ने दी गई तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की सुबह करीब छह बजे पड़ोस में रहने वाले लोग उनके मकान की दीवार से सटाकर ईंट रख रहे थे। विरोध करने पर आरोपी भड़क गए और ईंट-पत्थर चलाने लगे। अचानक हुए हमले से बचने के लिए वह किसी तरह अपने घर के भीतर घुस गए और दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई।

आरोप है कि इसके बाद आरोपी लाठी-डंडा और धारदार हथियार लेकर घर के बाहर पहुंच गए तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। घटना के दौरान पीड़ित को चोटें भी आईं। पीड़ित का कहना है कि चोट लगने और तबीयत बिगड़ने के कारण वह तत्काल थाने नहीं पहुंच सका। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसने छह अगस्त को तुलसीपुर थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रभू पुत्र ललई, कलहा पुत्र ललई, ज्ञानचन्द पुत्र प्रभू व रमेश पुत्र प्रभू निवासी ग्राम दरोगा बलोहवा विशुनपुर खैरहानिया थाना तुलसीपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।