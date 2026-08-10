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Balrampur News: लालनगर में निकली हर घर तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के लालनगर में भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन उत्साह और देशभक्ति के साथ किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने तिरंगा लेकर यात्रा में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संकल्प लिया और सभी ने मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए।

Balrampur News: लालनगर में निकली हर घर तिरंगा यात्रा

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के लालनगर मंडल में सोमवार को भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन उत्साह और देशभक्ति के माहौल में किया गया। यात्रा में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की। मंडल अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र के नेतृत्व में निकली यात्रा में राम प्रसाद सिंह, तुलसी दास गुप्ता समेत पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया।

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यात्रा के दौरान लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। यात्रा के दौरान क्षेत्रवासियों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की।

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