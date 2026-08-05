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Balrampur News: गांव-गांव पहुंचायी गई सरकार की योजनाओं की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं को बुकलेट वितरित कर योजनाओं के लाभों की जानकारी साझा की। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और कई गांवों का दौरा किया।

Balrampur News: गांव-गांव पहुंचायी गई सरकार की योजनाओं की जानकारी

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को सरकार की उपलब्धियों से संबंधित बुकलेट वितरित कर सम्मानित किया। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि बुकलेट में सरकार की ओर से संचालित प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और आमजन को मिलने वाले लाभों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उन्होंने लोगों से योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाने की अपील की। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सेखुईनियां कलां, बड़गौ, बिशनपुर, पिपरहवा चौराहा, शंकरपुर, सुदर्शनजोत, निबोरिया, तुलसीपुर देहात, रमईडीह, कल्याणपुर, महाराजगंज तराई, अर्जुनपुर, पंडितपुरवा व मोहनपुर सहित कई गांवों का भ्रमण किया।

उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, सड़क संपर्क और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

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