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Balrampur News: भाजपा नेता ने ग्रामीणा से साझा की सरकारी योजनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव इमिलिया, मदिरा और भयापुरवा में चौपाल लगाकर भाजपा नेता डॉ. विशाल मिश्र ने ग्रामीणों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के काम का लाभ अब अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुँच रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया।

Balrampur News: भाजपा नेता ने ग्रामीणा से साझा की सरकारी योजनाएं

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव इमिलिया, मदिरा व भयापुरवा में चौपाल लगाकर भाजपा नेता डॉ विशाल मिश्र ने ग्रामीणों को केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि आज योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को मिल रहा है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में गरीबों की योजनाओं पर भी डाका डालने का काम किया जा रहा था। डॉ विशाल मिश्र ने ग्रामीणों को सरकार की ओर संचालित तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जिले में कराए जा रहे विकास कार्यो से भी अवगत कराया।

कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अति पिछड़े जिले बलरामपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में तमाम बड़े कार्य जैसे विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का निर्माण फ्लाईओवर के साथ-साथ सड़कों का जाल बिछाने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को बैग, पाठ्य सामग्री और ग्रामीणों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शक्ति केन्द्र संयोजक अनंत सिंह, कुंवर जसवीर सिंह, बेचन सिंह, बीडीसी बंशीलाल, संतोष गुप्ता, तालुकदार यादव, भूपेन्द्र सिंह व ननके यादव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे।

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