Balrampur News: लोगों को दी सरकार के योजनाओं की जानकारी
Balrampur News: तुलसीपुर में भाजपा नेता डॉ. विशाल मिश्र ने लखौरा मंडल में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बलरामपुर तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने विकास परियोजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों को उपहार भी वितरित किए।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। भाजपा नेता एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्र ने बुधवार को तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के लखौरा मंडल में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से उनका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बलरामपुर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के प्रयासों से जिले में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
मेडिकल कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिनका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों, किसानों, महिलाओं व युवाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों को उपहार स्वरूप घड़ियां, शर्ट व अन्य उपयोगी सामग्री भी वितरित की। अभियान में ग्राम प्रधान व पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक कृष्ण कुमार तिवारी, कीर्ति आजाद सिंह, बूथ अध्यक्ष सतीश तिवारी, राजेश यादव, सत्य प्रकाश तिवारी, शक्ति केंद्र संयोजक राम अचल मौर्य, विकास सिंह, प्रशांत सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।
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