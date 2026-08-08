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Balrampur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से आठ वर्षीय बालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के गढ़वा कलां गांव में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर लौट रहे आठ वर्षीय शुभम को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे उपचार कराया और बालक के चाचा ने बाइक चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Balrampur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से आठ वर्षीय बालक घायल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। हर्रैया थाना क्षेत्र के गढ़वा कलां गांव में तेज रफ्तार व लापरवाही से बाइक चला रहे युवक ने सड़क से घर लौट रहे आठ वर्षीय बालक को टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसका उपचार कराया। घटना के संबंध में बालक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़वा कलां निवासी सुनील कुमार यादव पुत्र दिलाराम यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे उनका आठ वर्षीय भतीजा शुभम खेत से घर लौट रहा था।

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इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि बाइक चालक जनक राम पुत्र सतगुर निवासी गंगापुर मसकन गढ़वा कलां थाना हर्रैया की बाइक है जो तेज गति व लापरवाही से चला रहा था। बाइक की टक्कर से शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजनों ने बालक का उपचार कराया। घटना के बाद पीड़ित के चाचा ने हर्रैया थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ आगे की कार्रवाई कर रही है।

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