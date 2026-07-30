Balrampur News: तीसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। लेखपाल संघ के आह्वान पर सदर तहसील में लेखपालों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। लेखपाल निलंबित तहसील अध्यक्ष की बहाली समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे। आंदोलन के चलते सदर तहसील का कामकाज प्रभावित रहा। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र सहित करीब 500 आवेदनों का निस्तारण लंबित हो गया, जिससे आमजन, छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर मौजूद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने सोमवार को बिना किसी ठोस कारण के तहसील अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि लेखपाल इस निलंबन को पूरी तरह अनुचित मानते हैं। इसकी तत्काल वापसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान एसडीएम मनोज कुमार की ओर से निलंबित लेखपाल से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लेखपालों का कहना है कि जब निलंबन ही आधारहीन है तो स्पष्टीकरण देने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी कारण उन्होंने स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। धरने पर बैठे लेखपालों ने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता और उनकी पांच सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में निलंबित तहसील अध्यक्ष की बहाली, पात्र लेखपालों को लंबित एसीपी का लाभ, फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े स्पष्टीकरण वापस लेना, जीपीएफ पासबुक एवं सर्विस बुक का अद्यतन तथा लंबित देयकों और एरियर का भुगतान शामिल है। कार्य बहिष्कार के चलते राजस्व विभाग के नियमित कार्यों के साथ प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी प्रभावित हो रहा है। इससे तहसील आने वाले लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेखपालों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।