Balrampur News: आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता
Balrampur News: बलरामपुर में चेहल्लुम के अवसर पर, जिला बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के अधिवक्ताओं की धार्मिक गतिविधियों के कारण वादकारियों की उपस्थिति कम रहने की संभावना है। यह निर्णय सभी संबंधित न्यायालयों को सूचित किया गया है।
Balrampur News: बलरामपुर। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को जिला मुख्यालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुर्तजा हुसैन और महामंत्री संजय तिवारी ने बताया कि चेहल्लुम को लेकर वादकारियों की उपस्थिति कम रहने और मुस्लिम समुदाय के अधिवक्ताओं के धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना सोमवार को जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी सहित सभी संबंधित न्यायालयों को भेज दी गई, ताकि वादकारियों और न्यायालयों को पूर्व से जानकारी उपलब्ध हो सके।
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