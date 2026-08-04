Balrampur News: जन-जन तक परिवार नियोजन की जानकारी पहुंचाएगी वैन
Balrampur News: बलरामपुर में परिवार योजनाओं के महत्व को समझाने और जागरूकता फैलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। डीएम ने कहा कि यह परिवार कल्याण विभाग और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जागरूकता वैन गांवों में भ्रमण करेगी और परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जानकारी देगी।
Balrampur News: बलरामपुर। जिले में परिवार नियोजन को जन-जन तक पहुंचाने और छोटे परिवार के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जागरूकता वैन विभिन्न गांवों में भ्रमण करेगी। कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम विपिन डॉ. कुमार जैन व सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने परिवार नियोजन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि यह अभियान परिवार कल्याण विभाग की ओर से मोबियस फाउंडेशन एवं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा छोटे और स्वस्थ परिवार के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।
डीएम विपिन कुमार जैन ने आशा कार्यकर्त्रियों से संवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी भ्रांतियों को दूर करने और योग्य दंपत्तियों को सही परामर्श देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्येक पात्र परिवार तक उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। जागरूकता वैन जिले के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर अस्थायी एवं स्थायी परिवार नियोजन विधियों, जन्म अंतराल के लाभ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार-प्रसार करेगी। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और आशा कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं।
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