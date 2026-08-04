Balrampur News: जन-जन तक परिवार नियोजन की जानकारी पहुंचाएगी वैन

Balrampur News: बलरामपुर। जिले में परिवार नियोजन को जन-जन तक पहुंचाने और छोटे परिवार के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जागरूकता वैन विभिन्न गांवों में भ्रमण करेगी। कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम विपिन डॉ. कुमार जैन व सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने परिवार नियोजन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि यह अभियान परिवार कल्याण विभाग की ओर से मोबियस फाउंडेशन एवं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा छोटे और स्वस्थ परिवार के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।