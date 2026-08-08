Balrampur News: जल शक्ति मंत्री ने किया स्थलीय निरीक्षण

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। राप्ती नदी के बढ़ते कटान से प्रभावित उतरौला विधानसभा क्षेत्र के पिपरा घाट में शनिवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा के साथ पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कटान की स्थिति का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राप्ती नदी के लगातार हो रहे कटान से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्र की स्थिति को गंभीरता से देखा गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि कटान प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने के साथ ही भविष्य में समस्या की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी कटानरोधी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया। उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा ने मंत्री को क्षेत्र में राप्ती नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति और प्रभावित लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नदी के कटान के कारण तटवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो रहा है। ऐसे में बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ कटान प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कटान प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार राहत सामग्री व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि स्थिति बिगड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। विधायक राम प्रताप वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। विधायक ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा व राहत के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कटान की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी प्रयास जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मंत्री को कटान की वर्तमान स्थिति और बचाव कार्यों से संबंधित जानकारी दी।