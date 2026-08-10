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Balrampur News: खेल प्रतिभाओं के साथ आमजन के लिए भी संवरेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के जिलाधिकारी, डॉ. विपिन कुमार जैन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम के विकास कार्यों की प्रगति और कार्ययोजना का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों और आम नागरिकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें हरित क्षेत्र, सफाई, और एक मिनी स्विमिंग पूल शामिल है।

Balrampur News: खेल प्रतिभाओं के साथ आमजन के लिए भी संवरेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम

Balrampur News: बलरामपुर। संवाददाता। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण कर प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति और कार्ययोजना का जायजा लिया। उन्होंने स्टेडियम परिसर के साथ बाहरी क्षेत्र में साइट डेवलपमेंट, हरित क्षेत्र और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के निर्देश दिए। कहा कि स्टेडियम को खिलाड़ियों के साथ आम नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक बनाया जाए। डीएम ने मॉर्निंग वॉक और व्यायाम के लिए आने वाले लोगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थित सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मल्टीपरपज हॉल के सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई।

डीएम ने आवश्यक सुधार कार्य कराकर हॉल को इनडोर खेलों के अभ्यास और आयोजन के लिए उपयोगी बनाने को कहा। स्टेडियम में मिनी स्विमिंग पूल बनाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। पूल बनने से जिले के खिलाड़ियों और युवाओं को स्थानीय स्तर पर तैराकी के प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिलेगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और निर्माण में गुणवत्ता के साथ उपयोगिता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को खेल प्रशिक्षण के साथ फिटनेस व स्वास्थ्य गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ हिमांशु गुप्ता, एडीएम न्यायिक शिव सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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