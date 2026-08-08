Balrampur News: भूमि पूजन के बाद बलरामपुर शहर की वर्षों पुरानी मांग अब धरातल पर उतरी

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। नगर के झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने के कारण यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान रेलवे क्रॉसिंग के आसपास वाहनों का दबाव और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए यातायात पुलिस ने भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। नई यातायात व्यवस्था निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद अब मजबूत हो गई है। गोण्डा-बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर और झारखंडी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित समपार संख्या 36 स्पेशल-3ई पर प्रस्तावित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) का निर्माण शुरू हो गया है।

झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग शहर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर स्थित है। ट्रेन के आवागमन के दौरान जैसे ही रेलवे फाटक बंद होता है, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार यह जाम इतना लंबा हो जाता है कि लोगों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है। सबसे अधिक परेशानी मरीजों, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और जरूरी काम से आवागमन करने वाले लोगों को उठानी पड़ती है। आरओबी निर्माण शुरू होने के साथ अब इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम बढ़ा है। करीब 1.13 किलोमीटर लंबे इस आरओबी के निर्माण पर 292.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना के प्रथम चरण में 90 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की ओर से कराए जाने वाले निर्माण से रेलवे फाटक बंद होने के दौरान एनएच-730 पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।