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Balrampur News: सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: जल जीवन मिशन के तहत बलरामपुर के मनकी पंचायत में स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को पेयजल की गुणवत्ता की जांच और स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट का प्रदर्शन किया गया।

Balrampur News: सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का दिया संदेश

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जल जीवन मिशन के तहत संचालित स्टॉप डायरिया अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार को गैसड़ी विकासखंड की मनकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को स्वच्छता अपनाने और पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता जांचने का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षित महिलाओं को किट के उपयोग की जानकारी देते हुए बताया गया कि इससे घर-घर पानी की प्राथमिक जांच संभव है। अधिकारियों ने कहा कि समय-समय पर पानी की जांच करने से दूषित जल की पहचान कर डायरिया समेत अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है।

प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को भी जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रदर्शन कराया गया। एच₂एस वायल वितरित कर उसके उपयोग की विधि समझाई गई तथा बच्चों से स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल का संदेश घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया गया।

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