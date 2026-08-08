Balrampur News: महिलाओं को स्तनपान के सही तरीके और लाभ के बारे में किया जागरूक
Balrampur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर पचपेड़वा के मझगवां कला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसबीआई फाउंडेशन और पंख संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व और तकनीक के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने सही स्तनपान के फायदे और उसकी तकनीक को साझा किया।
Balrampur News: पचपेड़वा, बलरामपुर। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर शनिवार को विकासखंड पचपेड़वा के मझगवां कला स्थित आयुष आरोग्य मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम एसबीआई फाउंडेशन व पंख संस्था के संयुक्त प्रयास से हुआ। इसमें ग्रामीण महिलाओं को नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व, सही तकनीक और इसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां का पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलोस्ट्रम जरूर पिलाना चाहिए। इसमें संक्रमण से बचाने वाले पोषक तत्व और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं।
महिलाओं को स्तनपान कराने की सही स्थिति और तकनीक भी समझाई गई। बताया गया कि सही तरीके से स्तनपान कराने से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद मिलती है साथ ही मां को प्रसव के बाद शीघ्र स्वस्थ होने में भी लाभ मिलता है। कार्यक्रम में महिलाओं के सवालों के जवाब देकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुझाव दिए गए। इस अवसर पर सीएचओ प्रियंका यादव, पंख टीम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राज मंगल सिंह, डॉ. अभय पांडेय, फार्मासिस्ट राजन कुशवाहा, लैब टेक्नीशियन सुनील, पायलट शुभम सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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