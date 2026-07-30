Balrampur News: संयुक्त जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, तोड़फोड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर के संयुक्त जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में चिकित्सालोकों के बीच रोष और सुरक्षा बढ़ाने की माँग की जा रही है।

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। संयुक्त जिला अस्पताल बलरामपुर के इमरजेंसी वार्ड में देर रात ड्यूटी के दौरान डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट तथा सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में कोतवाली देहात पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना 28 जुलाई की रात करीब 11:55 बजे की बताई गई है। उस समय इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) डॉ. धर्मवीर यादव और फार्मासिस्ट राजेंद्र यादव नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। तहरीर के अनुसार, इमरजेंसी में मरीज न होने के कारण दोनों भोजन कर रहे थे। इसी दौरान महेंद्र प्रताप सिंह निवासी रानीजोत, थाना देवरिया, अस्पताल के ईएमओ कक्ष में पहुंचा और सेफ-हाउस की चाबी मांगने लगा।

घटना का विवरण डॉ. धर्मवीर यादव ने बताया कि उनके पास सेफ-हाउस का चार्ज या चाबी नहीं है। आरोप है कि इतना सुनते ही आरोपी आक्रोशित हो गया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने डॉक्टर की कुर्सी पर लात मार दी, जिससे वह फर्श पर गिर गए। बीच-बचाव करने पहुंचे फार्मासिस्ट राजेंद्र यादव के साथ भी मारपीट की गई।

संपत्ति को नुकसान तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने इमरजेंसी कक्ष में रखी मेज और कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शोर-शराबा सुनकर अस्पताल के कर्मचारी और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान उसने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस) का शाखा प्रमुख बताते हुए लोगों को धमकाया। इसके बाद अस्पताल परिसर में रखी व्हीलचेयर को पटककर तोड़ दिया और ईएमओ कक्ष के लोहे के दरवाजे का कुंडा एवं हैंडल भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद डॉ. धर्मवीर यादव, फार्मासिस्ट राजेंद्र यादव तथा वार्ड बॉय अतुल सिंह की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित तहरीर पुलिस को दी गई।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उधर, अस्पताल में हुई इस घटना के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर ड्यूटी कर रहे चिकित्साकर्मियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किए जाने की आवश्यकता जताई है।