Balrampur News: त्योहारों की तैयारियां जोरों पर, मूर्तिकारों ने तेज की मेहनत
Balrampur News: तुलसीपुर में जन्माष्टमी, गणेश पूजा और शारदीय नवरात्रि के लिए तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकार रमेश यादव सहित कई कलाकार देवी-देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जिसमें मिट्टी और बांस का उपयोग हो रहा है। उनकी कला धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। जन्माष्टमी, गणेश पूजा और शारदीय नवरात्रि को लेकर नगर में तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहारों के मद्देनजर जगह-जगह मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मूर्तिकार मिट्टी, पुआल और बांस से देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। वार्ड नंबर-1 देवीपाटन निवासी मूर्तिकार रमेश यादव भी करीब दो माह पहले से प्रतिमा निर्माण में लगे हैं। वह गणेश पूजा के लिए भगवान गणेश, जन्माष्टमी के लिए राधा-कृष्ण और नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। पहले बांस और पुआल से ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद मिट्टी की परत चढ़ाकर प्रतिमा को बारीकी से आकार दिया जाता है।
रंग-रोगन और सजावट के बाद प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जाता है। रमेश बताते हैं कि बचपन में खेल-खेल में मूर्ति बनाने का शौक लगा, जो आज रोजगार का प्रमुख साधन बन गया है। श्रद्धालुओं की आस्था और बजट को ध्यान में रखते हुए वह कम लागत में आकर्षक प्रतिमाएं तैयार करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी कलाकारी और मेहनत ने उन्हें क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई है। मूर्तिकार अपनी कला के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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