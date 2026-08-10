Balrampur News: रंगों से महका नो-बैग डे, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
Balrampur News: बलरामपुर में प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर दक्षिणी में नो-बैग डे पर कला एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न कक्षाओं में थीम के अनुसार चित्र बनाए और रचनात्मकता प्रदर्शित की। प्रधानाध्यापिका चित्रलेखा ने इसे बच्चों के आत्मविश्वास और सीखने की रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर दक्षिणी में नो-बैग डे के तहत कला एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने चार्ट पर आकर्षक तस्वीरें बनाकर उन्हें रंगों से सजाया और अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अलग-अलग कक्षाओं में अलग थीम पर प्रतियोगिता कराई गई। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चित्रलेखा के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उन्होंने रंग-बिरंगी कलाकृतियां तैयार कर अपनी कल्पनाशीलता दिखाई। कक्षा अध्यापक संजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक शनिवार आयोजित होने वाली रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ रही है। साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है।कक्षा
पांच की प्रतियोगिता में शुभम प्रजापति ने प्रथम, शिवानी बिष्ट ने द्वितीय और डोली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा चार में नैनसी प्रथम, काजल द्वितीय और प्राची तृतीय रहीं। प्रधानाध्यापक चित्रलेखा ने कहा कि नो-बैग डे बच्चों को पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का बेहतर माध्यम है। इससे वे अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के बाद प्रधानाध्यापिका चित्रलेखा, सहायक अध्यापिका गोल्डी और सहायक अध्यापक संजय कुमार ने विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया।
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