Balrampur News: सफल छात्र का विधायक ने किया सम्मान
Balrampur News: गणेशपुर गांव के अंकित अवस्थी ने सीमित संसाधनों में NEET-2026 परीक्षा में 614 अंक हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। सहयोगियों के साथ कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।
Balrampur News: ललिया, संवाददाता। गणेशपुर गांव निवासी अंकित अवस्थी ने सीमित संसाधनों में तैयारी कर नीट-2026 परीक्षा में 614 अंक हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। अंकित की सफलता पर तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल उनके घर पहुंचे। उन्होंने उसकी सफलता पर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। विधायक ने अंकित को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर कठिन परिस्थितियों में मिली यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। कहा कि मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भाजपा मथुरा मंडल अध्यक्ष बुद्धिसागर अवस्थी ने कहा कि अंकित की उपलब्धि पूरे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है।
इस मौके पर गुरुचरण अवस्थी, सुरेश अवस्थी, मोहनलाल मिश्र, जगदंबा प्रसाद ओझा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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