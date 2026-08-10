Balrampur News: महादेव गोसाईं शिवमंदिर में पूरी होती हैं भक्तों की मनोकामनाएं
Balrampur News: तुलसीपुर क्षेत्र के महादेव गोसाईं स्थित प्राचीन शिवमंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर सावन में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि और कजली तीज पर बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिससे भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर क्षेत्र के महादेव गोसाईं स्थित अति प्राचीन शिवमंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि वर्षभर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महादेव गोसाई शिव मंदिर में हर महीने सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन में यहां विशेष रूप से श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि और कजली तीज के अवसर पर वर्ष में दो बार भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचते हैं।
राष्ट्रीय चेतना के कवि डॉ. ओम प्रकाश मिश्र बताते हैं कि मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। मंदिर के अंदर की आकर्षक चित्रकारी सैकड़ों वर्ष बाद भी सुरक्षित है। यह मंदिर महाराजगंज तराई के निकट महादेव गोसाईं जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। प्राचीन समय में मंदिर खरझार नाले के तट पर था, लेकिन अब नाले ने अपना स्थान बदल लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर की प्राचीनता और इससे जुड़ी मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है।
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