Balrampur News: नगर पंचायत कर्मचारियों पर निजी प्लाट सफाइ करने का आरोप
Balrampur News: तुलसीपुर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या-7 में सभासद की निजी भूमि पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सफाई कराने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसे पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। सफाई कर्मचारी ने बताया है कि उन्हें नगर पंचायत के अधिकारियों ने भेजा है।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या-7 में सरकारी कर्मचारियों से सभासद की निजी भूमि की सफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसे पद के दुरुपयोग का आरोप बताते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वार्ड की वर्तमान सभासद आशा देवी के प्रतिनिधि विजय प्रताप सोनी की निजी भूमि पर पिछले दो दिनों से नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी झाड़ियां और पेड़-पौधों की सफाई में लगे हुए हैं। मौके पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी सोनू कुमार और रवि ने बताया कि उन्हें नगर पंचायत के अधिकारियों की ओर से इस जगह की सफाई के लिए भेजा गया है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि भूमि निजी पर सरकारी कर्मचारी के काम कराना वित्तीय अनियमितता है। मामले को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराई जाएगी।
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