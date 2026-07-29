Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: नगर पंचायत कर्मचारियों पर निजी प्लाट सफाइ करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: तुलसीपुर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या-7 में सभासद की निजी भूमि पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सफाई कराने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसे पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। सफाई कर्मचारी ने बताया है कि उन्हें नगर पंचायत के अधिकारियों ने भेजा है।

Balrampur News: नगर पंचायत कर्मचारियों पर निजी प्लाट सफाइ करने का आरोप

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या-7 में सरकारी कर्मचारियों से सभासद की निजी भूमि की सफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसे पद के दुरुपयोग का आरोप बताते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वार्ड की वर्तमान सभासद आशा देवी के प्रतिनिधि विजय प्रताप सोनी की निजी भूमि पर पिछले दो दिनों से नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी झाड़ियां और पेड़-पौधों की सफाई में लगे हुए हैं। मौके पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी सोनू कुमार और रवि ने बताया कि उन्हें नगर पंचायत के अधिकारियों की ओर से इस जगह की सफाई के लिए भेजा गया है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि भूमि निजी पर सरकारी कर्मचारी के काम कराना वित्तीय अनियमितता है। मामले को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।