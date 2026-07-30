Balrampur News: मोहित दुबे को मिला अतिरिक्त प्रभार, आदित्य प्रकाश की हुई तैनाती
Balrampur News: बलरामपुर में विकास कार्यों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार सोनी ने कार्यभार में बदलाव किया है। गैसड़ी ब्लॉक का अतिरिक्त कार्यभार मोहित दुबे को और श्रीदत्तगंज ब्लॉक का कार्यभार आदित्य प्रकाश को सौंपा गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यभार हस्तांतरण का निर्देश दिया गया है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिले में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने व प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार सोनी ने खंड विकास अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए नए कार्यादेश जारी किए हैं। विकास खंड गैसड़ी का अतिरिक्त प्रभार पचपेड़वा के खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे को सौंपा गया है, जबकि नव नियुक्त खंड विकास अधिकारी आदित्य प्रकाश को विकास खंड श्रीदत्तगंज का कार्यभार दिया गया है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि कार्यादेश के अनुसार गैसड़ी की खंड विकास अधिकारी पल्लवी सचान का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर पचपेड़वा के बीडीओ मोहित दुबे को गैसड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इस अतिरिक्त दायित्व के लिए उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ता देय नहीं होगा। जिला विकास अधिकारी ने पल्लवी सचान को निर्देश दिया है कि वे गैसड़ी विकास खंड का समस्त कार्यभार, अभिलेख एवं कार्यालयीय दायित्व विधिवत मोहित दुबे को हस्तांतरित कर इसकी सूचना आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में नव नियुक्त खंड विकास अधिकारी आदित्य प्रकाश को विकास खंड श्रीदत्तगंज का कार्यभार सौंपा गया है। श्रीदत्तगंज का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे खंड विकास अधिकारी संजय कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे आदित्य प्रकाश को समस्त अभिलेखों एवं कार्यालय का विधिवत कार्यभार हस्तांतरित करें, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े कार्य बिना किसी व्यवधान के संचालित होते रहें। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि दोनों कार्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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