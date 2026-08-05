Balrampur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, घर में मचा कोहराम

Balrampur News: ललिया, संवाददाता। ललिया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह आम के पेड़ से एक वृद्ध का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। घटना मथुरा चौकी क्षेत्र के शिवानगर के मजरा गंगापुर की है। लोगों ने बताया कि गंगापुर निवासी 70 वर्षीय रामसागर आर्य का शव बीरपुर गांव के पास स्थित एक आम के पेड़ की डाल से लटका मिला। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि रामसागर आर्य अपने छोटे बेटे ननके आर्य के साथ श्रावस्ती जनपद के लालपुर क्षेत्र में रहते थे।