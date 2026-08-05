Balrampur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, घर में मचा कोहराम
Balrampur News: ललिया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 70 वर्षीय रामसागर आर्य का शव आम के पेड़ से लटका मिला। वह अपने बड़े बेटे के घर जाने निकले थे, लेकिन नहीं पहुंचे। परिजनों ने बताया कि वह कैंसर से पीड़ित थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
Balrampur News: ललिया, संवाददाता। ललिया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह आम के पेड़ से एक वृद्ध का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। घटना मथुरा चौकी क्षेत्र के शिवानगर के मजरा गंगापुर की है। लोगों ने बताया कि गंगापुर निवासी 70 वर्षीय रामसागर आर्य का शव बीरपुर गांव के पास स्थित एक आम के पेड़ की डाल से लटका मिला। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि रामसागर आर्य अपने छोटे बेटे ननके आर्य के साथ श्रावस्ती जनपद के लालपुर क्षेत्र में रहते थे।
मंगलवार रात वह गंगापुर स्थित बड़े बेटे जगराम आर्य के घर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। बुधवार सुबह उनका शव पेड़ की डाल से लटका मिलने की सूचना मिली। परिजनों के ने बताया उनकी पत्नी का दो वर्ष पूर्व निधन हो चुका था और वह पिछले तीन वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। सूचना पर मथुरा चौकी प्रभारी पंकज गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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