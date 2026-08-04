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Balrampur News: मुख्य मार्ग पर खंभे न होने से 50 घरों में नहीं पहुंची बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर के ग्राम पंचायत गढ़वा कला में बिजली के खंभों की कमी के कारण करीब 50 परिवार अभी भी बिजली से वंचित हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जेई अजीत कुमार ने जांच का आश्वासन दिया है।

Balrampur News: मुख्य मार्ग पर खंभे न होने से 50 घरों में नहीं पहुंची बिजली

Balrampur News: तुलसीपुर। ग्राम पंचायत गढ़वा कला में मुख्य मार्ग पर बिजली के खंभे न होने से करीब 50 परिवार आज भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सौभाग्य योजना के बावजूद असगर अली के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खंभे नहीं लगाए गए। अमेरिका प्रसाद, संजय कुमार, असगर अली समेत कई लोगों ने जनप्रतिनिधियों व विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जेई अजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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