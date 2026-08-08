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Balrampur News: 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है कि किशोरी रात 1:30 बजे अपने बिस्तर पर नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खोजना शुरू किया है।

Balrampur News: 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी की बरामदगी के लिए संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक छह अगस्त की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे परिजनों की नींद खुली तो किशोरी अपने बिस्तर पर नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों व परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

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तहरीर में परिजनों ने ये आशंका जताई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी के मोबाइल फोन, संभावित संपर्कों और उसके घर से निकलने के बाद की गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार शुक्ल को सौंपी गई है। किशोरी की बरामदगी के साथ ही उसके लापता होने की वास्तविक वजह व इसमें किसी व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है।

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