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Balrampur News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: महराजगंज के पाटेश्वरीनगर जयनगरा में एक 15 वर्षीय किशोरी का शव घर में फंदे से लटका मिला। मृतका की मां ने बताया कि वह बकरी चराने गई थी। वापस लौटने पर बेटी को लटका हुआ पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है।

Balrampur News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

Balrampur News: महराजगंज तराई, संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटेश्वरीनगर जयनगरा में बुधवार देर शाम 15 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की मां बेगम ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार को बकरी चराने के लिए गांव से बाहर गई थी। शाम करीब सात बजे घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी शिबा पुत्री इशहार कमरे में फंदे से लटकी हुई थी।

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शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष संतोष तिवारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत्यु के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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