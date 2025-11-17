यूपी के बलरामपुर में किसान होंगे मालामाल, पहली बार होने जा रही मखाने की खेती

संक्षेप: बलरामपुर में उद्यान विभाग मछली पालकों को सिंघाड़ा और मखाने की खेती से जोड़ने की पहल कर रहा है। पहली बार 10 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराई जाएगी

जनपद में मत्स्य पालन से जुड़े किसान अब सिंघाड़ा और मखाने की खेती कर तरक्की की इबारत लिखेंगे। जनपद में उद्यान विभाग पहली बार 10-10 हेक्टेयर में मखाने की खेती कराएगा। विभाग की तरफ से किसानों को 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान के साथ मखाने के बीज भी मुहैया कराएगा। विभाग मछली पालन से जुड़े किसानों से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित करने में जुटा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मछली पालन के साथ सिंघाड़ा व मखाने की खेती एक साथ करके किसान दोहरा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए अनुदान का प्रबंध भी किया गया है। जनपद में करीब एक हजार तालाबों में मछली पालन किया जाता है। इसमें करीब छह सौ निजी तालाब हैं। मछली उत्पादन तराई में मशहूर है। जिला उद्यान अधिकारी संतोष कुमार दूबे का कहना है कि अब यहां के किसान मखाना और सिंघाड़ा की खेती भी करेंगे। उद्यान विभाग की तरफ से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत नवोन्मेषी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत मखाना की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़कर उन्हें लाभ देने में जुटा है। इच्छुक किसानों का पंजीकरण भी किया जा रहा है।