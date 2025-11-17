यूपी के बलरामपुर में किसान होंगे मालामाल, पहली बार होने जा रही मखाने की खेती
संक्षेप: बलरामपुर में उद्यान विभाग मछली पालकों को सिंघाड़ा और मखाने की खेती से जोड़ने की पहल कर रहा है। पहली बार 10 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराई जाएगी
जनपद में मत्स्य पालन से जुड़े किसान अब सिंघाड़ा और मखाने की खेती कर तरक्की की इबारत लिखेंगे। जनपद में उद्यान विभाग पहली बार 10-10 हेक्टेयर में मखाने की खेती कराएगा। विभाग की तरफ से किसानों को 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान के साथ मखाने के बीज भी मुहैया कराएगा। विभाग मछली पालन से जुड़े किसानों से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित करने में जुटा है।
मछली पालन के साथ सिंघाड़ा व मखाने की खेती एक साथ करके किसान दोहरा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए अनुदान का प्रबंध भी किया गया है। जनपद में करीब एक हजार तालाबों में मछली पालन किया जाता है। इसमें करीब छह सौ निजी तालाब हैं। मछली उत्पादन तराई में मशहूर है। जिला उद्यान अधिकारी संतोष कुमार दूबे का कहना है कि अब यहां के किसान मखाना और सिंघाड़ा की खेती भी करेंगे। उद्यान विभाग की तरफ से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत नवोन्मेषी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत मखाना की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़कर उन्हें लाभ देने में जुटा है। इच्छुक किसानों का पंजीकरण भी किया जा रहा है।
दोहरी आय अर्जित कर सकेंगे किसान
मखाने की खेती को लेकर जिले के किसान उत्साहित है। उनका कहना की ये उनके लिए नया प्रयोग होगा। अगर पैदावार मखाने की अच्छी हुई तो वो लोग इसे बृहद स्तर पर करेगें। जिले के प्रगतिशील किसान राना प्रताप सिंह कहते है की मखाने की खेती पर अनुदान देकर सरकार ने किसानो के लिए बेहतर कार्य किया है। मखाने की खेती से जिले के किसान समृद्ध होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिला उद्यान अधिकारी संतोष कुमार दूबे ने बताया की मछली पालन करने वाले किसान मखाना और सिंघाड़ा की खेती से दोहरी आय अर्जित कर सकते हैं। विभाग की तरफ से किसानों को अनुदान और बीज मुहैया कराया जाएगा। किसान अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक रवि त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 8601502608 पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंGyan Prakash
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।