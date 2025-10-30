अयोध्या की तरह इस जिले में भी होती है अक्षय नवमी पर सप्तकोसी परिक्रमा: कहा जाता है ‘छोटी अयोध्या’

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर जिले में 31 अक्तूबर को अक्षय नवमी के अवसर पर अयोध्या की तर्ज पर सप्तकोसी परिक्रमा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस परिक्रमा का इतिहास बलरामपुर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह के संकल्प से जुड़ा है।

अयोध्या के तर्ज पर यूपी के बलरामपुर जिले में सप्तकोसी परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन होती है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी 31 अक्तूबर को यह सप्तकोसी परिक्रमा जय श्रीराम के उद्घोष के साथ निकाली जाएगी। इस सप्ताकोसी परिक्रमा से जुड़ी कई किदवंतियां हैं, हालांकि इसका इतिहास बलरामपुर राज परिवार से जुड़ा हुआ है।

बलरामपुर जनपद को छोटी अयोध्या या छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहां के श्रद्धालुओं की मान्यता है कि अक्षय नवमी पर हर वर्ष होने वाली सप्तकोसी परिक्रमा करने से न सिर्फ सभी प्रमुख मंदिरों की प्ररिक्रमा पूरी हो जाती है बल्कि श्रद्धालुओं को मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। नगर के वयोवृद्ध नागरिक लालता प्रसाद शुक्ल बताते हैं कि अक्षय नवमी पर निकलने वाली सप्तकोसी परिक्रमा का सदियों पुराना इतिहास है। बताते हैं कि दशकों पूर्व बलरामपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा दिग्विजय सिंह भगवान श्रीराम व हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम गए थे। उस वक्त उन्हें तत्कालीन अयोध्या के राजा ने सीमा पर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए रोक दिया था। बताया जाता है कि उसी समय तत्कालीन महाराजा बलरामपुर ने सरयू का जल लेकर यह संकल्प लिया कि वह अपने नगर में छोटी अयोध्या को बसा देंगे। इस संकल्प के बाद बलरामपुर राज परिवार की ओर से नगर क्षेत्र में एक हजार से अधिक अयोध्या के तर्ज पर छोटे बड़े मंदिर व शिवालय बनाए गए। साथ ही हर मोहल्ले में सरोवरों का निर्माण कराया गया। तभी से अक्षय नवमी के पर्व पर जिले में यह सप्तकोसी परिक्रमा आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल होते हैं।

झारखंडी मंदिर से निकलती है सप्तकोसी परिक्रमा नगर के प्राचीन झारखंडी महादेव मंदिर से प्रतिवर्ष अक्षय नवमी पर यह सप्तकोसी परिक्रमा परंपरागत तरीके से निकाली जाती है। परिक्रमा कमेटी अध्यक्ष रघुनाथ अग्रवाल बताते हैं कि विधिवत पूजन अर्चन के बाद परिक्रमा को निकाला जाता है। श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से होते हुए पहले बिजलीपुर मंदिर पहुंचते हैं जहां पर देवी की आराधना कर श्रद्धालु परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। यहां से यह परिक्रमा नगर क्षेत्र के विभिन्न मंदिर और शिवालयों से होते हुए राजापुर भरिया जंगल स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। वापस श्रद्धालु हनुमान गौशाला होते हुए अचलापुर स्थित राज परिवार के नीलबाग पैलेस पर पहुंचते हैं। जहां पर राज परिवार श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटता है।