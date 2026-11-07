बलरामपुर के समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड, दफ्तर में शराब पीने पर यूपी सरकार ने लिया ऐक्शन
यूपी सरकार ने बलरामपुर के समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। उनके ऊपर ऑफिस में बैठकर शराब पीने और वसूली के आरोप लगे थे।
लखनऊ। विशेष संवाददाता। कार्यालय में शराब पीने और वसूली के आरोप में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बलरामपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) राहुल गुप्ता को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। विस्तृत जांच होने तक उन्हें समाज कल्याण निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। यह कार्रवाई देवीपाटन मंडल गोंडा के उप निदेशक की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
समाज कल्याण कार्यालय बलरामपुर के एक कनिष्ठ सहायक की शिकायत पर मंडलीय उप निदेशक ने जांच की थी। जांच में पाया गया कि राहुल गुप्ता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कार्यालय की गरिमा के खिलाफ दफ्तर में ही शराब पीते हैं। अवैध वसूली और कर्मचारियों से गाली गलौज के आरोप पाए गए।
कर्मचारियों ने लगाया था भेदभाव का आरोप
कार्यालय के कर्मचारियों के बीच कार्य आवंटन भी ठीक नहीं था। कई कर्मचारियों ने इसमें भेदभाव का आरोप लगाया था। चुनिंदा कर्मचारियों के जिम्मे सभी प्रमुख काम थे और बाकी कर्मचारियों के पास पर्याप्त काम ही नहीं था। इसे कार्य आवंटन में असमानता माना गया। पद और योग्यता के मुताबिक कर्मचारियों को काम नहीं दिए गए। इससे विभागीय कामकाज भी प्रभावित रहा। इसके अलावा विभागीय योजनाओं में भी दिलचस्पी न लेने का आरोप है। अनुसूचित जाति, जनजाति की योजनाओं में भ्रष्टाचार और दिलचस्पी न लेने का आरोप है।
एससीएसटी की आर्थिक सहायता योजना की स्थिति मिली थी खराब
निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक अगस्त में समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक सहायता योजना की स्थिति बहुत खराब मिली। किसी भी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दिलाई गई थी। जारी बजट के सापेक्ष व्यय शून्य पाया गया। उप निदेशक ने जांच रिपोर्ट के साथ शासन से कार्रवाई की सिफारिश की थी। उप निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्ता को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश निदेशालय के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि उप निदेशक की जांच रिपोर्ट के आधार पर राहुल गुप्ता को निलंबित किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।