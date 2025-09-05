Balrampur and Shravasti won in IGRS which districts made to top-10 list इस काम में बलरामपुर और श्रावस्ती ने मारी बाजी, टॉप-10 में कौन-कौन जिलों ने बनाई जगह?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsBalrampur and Shravasti won in IGRS which districts made to top-10 list

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 5 Sep 2025 02:50 PM
इस काम में बलरामपुर और श्रावस्ती ने मारी बाजी, टॉप-10 में कौन-कौन जिलों ने बनाई जगह?

जनसुनवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। समस्याओं का निस्तारण किस जिले में कितनी हो रही है? इसको लेकर योगी सरकार पूरे प्रदेश भर में आईजीआरएस की रिपोर्ट जारी करवाती है। अगस्त महीने की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बलरामपुर और श्रावस्ती ने बराबर अंक पाकर बाजी मारी है। समस्याओं के निराकरण के मामले में दोनों जिले पहले स्थान पर हैं। जबकि शाजहांपुर दूसरा और हमीरपुर को तीसरा स्थान मिला है।

बलरामपुर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में विकास परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में पूरा करने के लिए हर हफ्ते अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाती है। साथ ही आम जनमानस की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। उनकी समस्या के निस्तारण के संतुष्टीपूर्ण फीडबैक पर ही आईजीआरएस की रिपोर्ट जारी की जाती है। ऐसे में आईजीआरएस की अगस्त माह की रिपोर्ट में बलरामपुर पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप आगे भी लगातार प्रयास रहेगा कि आम जनमानस की शिकायतों को निस्तारण प्राथमिकता के अधार पर किया जाए। इसी तरह शाहजहांपुर ने 134 अंक हासिल कर दूसरा, हमीरपुर ने 132 अंक प्राप्त कर तीसरा और पीलीभीत ने 130 अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं सोनभद्र पांचवे पायदान पर है। वहीं टॉप टेन जिलों में बरेली, अमेठी, हाथरस, औरैया और चंदौली ने जगह बनायी है।

49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की हर माह आईजीआरएस से की जाती है समीक्षा

आईजीआरएस द्वारा हर माह जिलों के राजस्व कार्यों, विकास कार्यों और जन शिकायत की सुनवाई की रिपोर्ट जारी की जाती है। आईजीआरएस द्वारा प्रदेशभर के जिलों में 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की विभिन्न मानकों के आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। आईजीआरएस की अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार बलरामपुर और श्रावस्ती ने मानक पूर्णांक 140 नंबर के सापेक्ष 137 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आईजीआरएस की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्रावस्ती में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि श्रावस्ती पिछले कई माह से आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट में टॉप फाइव जिलों में अपनी जगह बनाए हुए है।

