बलिया का नगरपालिका ऑफिस बना 'मयखाना', छलके जाम; दारूबाजी का वीडियो वायरल

Mar 06, 2026 04:54 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बलिया
बलिया के नगरपालिका कार्यालय में कर्मचारियों की कथित शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में फाइलों की टेबल पर ही शराब की बोतलें रखकर जाम छलकाते लोग दिख रहे हैं। ईओ ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम बनाकर दो दिन में रिपोर्ट मांगी है।

बलिया का नगरपालिका ऑफिस बना 'मयखाना', छलके जाम; दारूबाजी का वीडियो वायरल

पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों और विवादों में रहा बलिया का नगरपालिका कार्यालय में शराब की महफिल भी सज रही है। जिस टेबल पर फाइलों का निपटारा होता है, उसी टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास रखकर जाम छलकाए जा रहे हैं। नपा कर्मचारी संघ के नेता भी इसमें शामिल हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। नपा के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने वायरल वीडियो की सत्यता जांचने के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दो दिनों के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

नगरपालिका के ऑफिस में दारूबाजी

नगरपालिका कार्यालय में भू-तल पर बड़ा सा एक हॉल है। उसमें रखे लम्बे-लम्बे टेबल के दोनों ओर से बैठकर कर्मचारी सरकारी कार्यों का निपटारा करते हैं। इसी हॉल और टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। कैमरे के मुताबिक 28 फरवरी को कार्यालय अवधि में शाम चार बजकर 32 मिनट 51 सेकंड का यह वीडियो लगभग तीन मिनट पांच सेकंड का है। टेबल के दोनों ओर नगरपालिका के कुछ स्थाई और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अलावा कई बाहरी लोग भी दिख रहे हैं।

शराब पीने का वीडियो वायरल

टेबल पर शराब और पानी की बोतलें, गिलास आदि रखे हुए हैं। पैग बनाकर बकायदा एक-दूसरे को परोसे जा रहे हैं और पीने-पिलाने का दौर चल रहा है। वीडियो में जिन लोगों के चेहरे हैं, उसमें नगरपालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और वरिष्ठ कर्मचारी भी हैं। शराब पीने-पिलाने से लेकर पपीता मंगाने की बातें हो रही हैं। नगरपालिका कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

नगरपालिका (बलिया) में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। कार्यालय को ‘मयखाना’ बना डालने की वीडियो वायरल होने के साथ ही नगरपालिका के ईओ सुभाष कुमार और एक ठेकेदार की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इसकी पुष्टि नहीं करता है।

ईओ और ठेकेदार की बातचीत का ऑडियो वायरल

वायरल ऑडियो में दोनों के बीच किसी भुगतान को लेकर बातचीत हो रही है। ईओ के अनुसार यह मामला करीब एक साल पुराना है। जबकि ठेकेदार के अनुसार कुछ दिन पहले की बात है। हमारा भुगतान नगरपालिका प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है। मांगने पर स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल रहा। वायरल ऑडियो का अंश इस प्रकार है.…

ईओ : हेलो

ठेकेदार : ए सर, फोनवा उठाकर कुछ कह देते तो हम भी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते।

ईओ : निश्चिंत हो जाइए ना, पहले बात तो हो। हमारा पेमेंट होगा कि आप लोगों का होगा। बताइए?

ठेकेदार : आपका कैसा पेमेंट है?

ईओ : अरे भाई, गाड़ी अटैच है। उसका पेमेंट नहीं हो रहा है।

ठेकेदार : कौन सी गाड़ी अटैच है?

ईओ : छोड़िए आपका

ठेकेदार : अरे तो हमारा जवाब दे दीजिए ना हमको। आप केवल अपने चक्कर में पड़े हैं।

ईओ : हमारी चेयरमैन से बात हो जाए, फिर बात करेंगे आप से।

