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पति ने पत्नी-सास की गला रेतकर की हत्या, ससुर-बेटे पर भी चाकू से वार, बलिया में डबल मर्डर

Apr 26, 2026 03:11 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पति ने पत्नी-सास की गला रेतकर की हत्या कर दी। यही नहीं युवक ससुर और बेटे पर भी चाकू से वार किया।

पति ने पत्नी-सास की गला रेतकर की हत्या, ससुर-बेटे पर भी चाकू से वार, बलिया में डबल मर्डर

Ballia Double Murder News : यूपी के बलिया में सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में एक युवक ने सास और पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी ने ससुर तथा अपने तीन साल के बेटे को हमला कर घायल कर दिया। घायल ससुर को वाराणसी रेफर किया गया है। वारदात के बाद इलाके सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर निवासी 55 वर्षीय अंतू गुप्ता ने अपनी बेटी 22 वर्षीय प्रीति की शादी कुछ साल पहले गड़वार थाना क्षेत्र के सिंहाचवर निवासी अमित गुप्ता से की थी। ससुराल में विवाद होने के चलते प्रीति कुछ महीनों से तीन साल के पुत्र के साथ मयके में रह रही थी। ससुराल पहुंचा अमित पड़ोसी के दीवार के सहारे छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचा तथा पत्नी, सास 50 वर्षीय सुशीला, ससुर अंतू और अपने पुत्र अवि पर चाकू से हमला कर दिया।

इस घटना में अवि को छोड़कर तीनों गंभीर रुप से घायल हो गए। सभी को रात तीन बजे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां के डाक्टरों ने प्रीति और सुशीला को मृत घोषित कर दिया। अंतू को वाराणसी रेफर कर दिया। पुलिस आरोपी की खोजबीन कर रही है। घटनास्थल पर स्वाट, सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट व क्षेत्राधिकारी रसड़ा मौजूद हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित का पत्नी से विवाद चल रहा था।

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बलिया में दो किशोरियों के अपहरण के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा

वहीं बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र की दो नाबालिग किशोरियों के अपहरण के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।पुलिस के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव के दो व्यक्तियों की सामूहिक शिकायत पर शनिवार को उनके गांव के लव कुमार और मिठनपुर गांव के अजय कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि दोनों युवकों ने 23 अप्रैल को 13 और 14 वर्षीय किशोरियों को अगवा कर लिया। थाना प्रभारी हितेश कुमार ने रविवार को बताया कि मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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