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यूपी में 3 मतदाताओं वाले मकान में 9 नाम, 3 मुस्लिम भी, SIR के बाद आई फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

Apr 15, 2026 09:00 pm ISTDeep Pandey बलिया, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई हे। बलिया जिले में तीन मतदाताओं वाले मकान में 9 नाम दर्ज हे। इन नौ नामों में तीन मुस्लिम वोटर के  भी नाम दर्ज हैं।

यूपी में 3 मतदाताओं वाले मकान में 9 नाम, 3 मुस्लिम भी, SIR के बाद आई फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

UP News: यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दस अप्रैल को कर दिया गया। वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से कराए गए इस खास अभियान के बाद भी गड़बड़ियां कम नहीं हो सकी हैं। बलिया जिले के एक ही मकान नम्बर पर हिन्दू मतदाताओं के साथ मुस्लिम वोटर के भी नाम हैं। तीन मतदाताओं वाले मकान में 9 नाम दर्ज हे। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 123 में दिखने वाली यह गड़बड़ी एक उदाहरण मात्र है। माना जा रहा है कि ऐसी त्रुटियां कई अन्य क्षेत्रों में भी हुई होगी।

भाग संख्या 123 में क्रम संख्या 324 पर मकान संख्या 353 ओंकारनाथ का है। इनके परिवार के तीन सदस्य मतदाता हैं। जबकि इनके मकान संख्या पर कुल नौ मतदाताओं के नाम हैं। खास बात यह कि इनमें फजल पुत्र जयाउद्दीन, नसीम पुत्र अली अहमद के अलावा सुनील, संजय, राजकुमार और रीमा के भी नाम हैं। इसी प्रकार मकान संख्या 352 पर मीरा, विनोद व राजेश के साथ गुलशन आरा और सर्फ़ुद्दीन भी मतदाता हैं। एक और उदाहरण के तौर पर मकान संख्या 355 पर ताज मोहम्मद और रूस्तम अली के साथ सुशील कुमार का नाम भी मतदाता के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मकान संख्या 359 पर मुस्ताक अहमद, मैमुन निशा, सहनाज, समीर, शहजादी, जहीर, मो. जमिल व रेहाना बेगम के साथ शैलेश, पुष्पा मिश्रा व प्रियांशु मिश्र का भी नाम है।

इसी भाग संख्या में शोभा कुमारी का मकान संख्या शून्य दर्ज है। जबकि मकान संख्या 17 पर तौहीद आलम व हलीमा खातून के साथ रविकांत पाण्डेय, अमरकांत पाण्डेय, आशीष पाण्डेय और आरती पाण्डेय भी मतदाता हैं। यह गड़बड़ियां कुछ उदाहरण मात्र हैं। वोटरों का कहना है कि पूरी मतदाता सूची की छानबीन की जाय तो ऐसे तमाम मामले सामने आएंगे।

बलिया अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि नपा क्षेत्र में एक ही मकान संख्या में अलग-अलग लोगों के नाम दर्ज हैं तो यह तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। आवेदन मिलने पर सूची में सुधार करा दिया जाएगा।

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भाजपा जिलाध्यक्ष क्या बोले

भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि मतदाता सूची में इस प्रकार की शिकायत है तो इससे जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए संशोधित कराया जाएगा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने क्या कहा

कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने बतया कि मतदाता सूची का पार्टी स्तर पर परीक्षण कराया जा रहा है। अगले एक-दो दिन में सबूत के साथ डीएम से मिलकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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