यूपी में बॉल ने करवाया बवाल, नमाज पढ़कर लौट रहे मस्जिद के इमाम को युवकों ने पीटा

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर में इमाम से मारपीट के बाद बवाल हो गया। नमाज पढ़कर लौट रहे एक इमाम को क्रिकेट खेल रहे युवकों की बॉल लग गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि युवकों ने इमाम के साथ मारपीट कर दी। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इमाम को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मोहल्ला काजियान निवासी अब्दुल वहाब सरवट स्थित मस्जिद में इमाम है। रविवार को सरवट में कुछ युवक सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे। मस्जिद से नमाज पढ़कर बाइक लेकर गुजर रहे इमाम को बॉल लग गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने इमाम के साथ मारपीट कर दी। वही कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बीच बचाव कराया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इमाम को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। थाना प्रभारी का कहना है कि इमाम से मारपीट के मामले में आरोपी ऋषभ, लवी, आदित्य, हरिश, बसंत के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने लवी को गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ में रील बनाने पर बवाल-पथराव वहीं दूसरी ओर मेरठ जिले के बिसौला गांव निवासी मोनू जाटव के घर के बाहर रविवार रात करीब 10 बजे गांव निवासी रिहान, नदीम, नईम और अलीशेर अपने कुछ साथियों के साथ खड़े होकर वीडियो रील बना रहे थे। युवकों ने एक यू-ट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है, जिस पर रील अपलोड करते हैं। आरोपियों ने रील बनाने के दौरान अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और गाली गलौज भी की। मोनू ने इस बात का विरोध किया और घर के सामने से हटने के लिए कहा। कह दिया कि अपने घर जाकर रील बनाओ। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपियों ने मिलकर मोनू को जमकर पीटा। बीच बचाव में मोनू का दोस्त बॉबी सैनी आया तो उसे भी खूब पीटा गया।