Balia News: एमडीएम की रोटी-सब्जी बच्चों के हाथ में देने का वीडियो वायरल

Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) वितरण के दौरान छात्रों को थाली की जगह हाथों में रोटी-सब्जी दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सीयर के कंपोजिट विद्यालय पलिया के सभी शैक्षणिक स्टाफ और रसोइयों से स्पष्टीकरण तलब किया है। सभी स्टाफ एक अगस्त को बीएसए के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि स्टाफ ने आपसी विवाद में यह हरकत की है। सुनवाई के बाद विभागीय छवि को धूमिल करने वालों पर कार्रवाई संभव है।बीएसए के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी सीयर शुक्रवार को विद्यालय पर जांच करने पहुंचे। अपनी जांच आख्या में बीईओ ने कहा है कि विद्यालय पर आठ सहायक अध्यापक, दो अनुदेशक, एक शिक्षामित्र और चार रसोइया समेत कुल 15 कार्मिक कार्यरत हैं।

वर्तमान सत्र में 154 छात्र अध्ययनरत हैं, वहीं 160 थालियां उपलब्ध हैं। पूरा प्रकरण 20 अप्रैल का है, जिसका संज्ञान विद्यालय की अनुदेशिका निर्मला भारती के मोबाइल की डिलीट फोटो को रिस्टोर करने पर हुआ। प्रभारी प्रधानाध्यापक को ब्लैकमेल करने की नीयत से यह वीडियो बनाया गया। अनुदेशिका द्वारा सही तरीके से एमडीएम वितरित करने में योगदान न देते हुए विद्यालय और विभाग की छवि धूमिल करने की नीयत से प्रकरण को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जबकि रसोइयों द्वारा बच्चों को पंक्तिबद्ध बैठाकर भोजन वितरित नहीं करने की लापरवाही की गई। उक्त प्रकरण में विद्यालय पर कार्यरत अनुदेशक, शिक्षा मित्र एवं सहायक अध्यापक द्वारा भी ध्यान नहीं देने की लापरवाही की गई। बीईओ की जांच आख्या एवं मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने सभी को शनिवार को अपने कार्यालय में स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।